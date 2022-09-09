حفل زفاف يتحول إلى مأتم بباتنة

تحول موكب حفل زفاف، ليلة أمس، إلى مأتم بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة كان ضمن موكب سيارات الحفل على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين بلديتي تيلاطو وسقانة بالجهة الجنوبية لولاية باتنة.

وبحسب شهود عيان فإن حادثة وفاة الشاب في عين المكان كانت بسبب انقلاب المركبة التي كان على متنها في إحدى المنعرجات التي تربط بين البلديتين على مستوى الطريق المذكور.

يشار أن حوادث حفلات الزفاف والأعراس بباتنة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على كل من يحضر ويكون ضمن المواكب التي تجوب الأحياء والشوارع والطرقات السريعة نتيجة التهور والسرعة المفرطة لسائقي بعض المركبات.