غليزان: مزورا الأوراق النقدية في قبضة الأمن

وضعت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي في غليزان حدا لنشاط جمعية أشرار متكونة من شخصين قاما بالنصب على صاحب محل تجاري من خلال طرح وتدويل أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية من فئة 2000 دج وحجز مبلغ مالي مزور مقدر بـ 22000دج، وذلك بناء على الشكوى التي تلقتها ذات المصلحة من صاحب محل تجاري مفاده اشتباهه في استلام مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دينار من قبل شخصين مقابل عملية بيع سلعة.

وعلى الفور، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات واستغلال المواصفات المقدمة من لدن الضحية تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما مع استرجاع مبلغ مالي آخر مزور قدره 20000 دج. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي أين اتضح أنها مزورة. وقد قدم المزوران أمام العدالة.