Chanegriha félicite la sélection nationale des cadets

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a félicité, jeudi, la sélection nationale des cadets (moins de 17 ans), après sa victoire en finale de la coupe arabe face au Maroc au stade de Sig (Mascara).

"Mes félicitations aux champions arabes. La Coupe arabe des cadets 2022 que vous avez remportée avec mérite est le fruit d'une bonne préparation et de l'esprit héroïque dont vous avez fait preuve durant cette compétition arabe", a dit le Général d'Armée Said Chanegriha.

"Félicitations à vous et à notre patrie pour ce titre. A d'autres victoires et exploits. Vive l'Algérie", a-t-il ajouté.