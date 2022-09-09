"داعش" تشن هجوما جديدا في مالي

قتل عشرات المدنيين بهجوم شنه تنظيم "داعش" على مجموعات مسلحة في بلدة تالاتاي شمال مالي، في "تصفية للحسابات بين الجانبين" حسب شهود عيان.

وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات.

من ناحية أخرى قال قيادي في حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك، لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ثلاثين قتيلا مدنيا في تالاتاي. جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى أحرقوا السوق وعددا من المساكن، وهناك أعداد من النازحين المدنيين أيضا".

من جهته أوضح عنصر في الفرق الإنسانية ينشط في المنطقة طالبا عدم ذكر اسمه أن "الوضع على الأرض في غاية الصعوبة. المعارك بين مختلف المجموعات الجهادية تسببت بمقتل عشرات المدنيين. كما أن الجرحى يموتون بسبب عدم تلقيهم الرعاية".

وغالبا ما تشهد تالاتاي على مسافة حوالى 150 كلم من غاو، معارك منذ بدء النزاع في مالي عام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة.