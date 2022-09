Benbouzid évoque les difficultés à la tête du secteur de la santé

L’ex ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué, ce vendredi, avoir reçu le portefeuille de la santé "dans des conditions difficiles" en raison de l'apparition de la pandémie du Coronavirus et adressé ses remerciements à tous les cadres et gestionnaires des établissements hospitaliers qui l'ont accompagné durant son parcours.

Son successeur à la tête de ce département, Abdelhak Saihi, qui a pris ce vendredi ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de la Santé après le remaniement ministériel effectué par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a remercié le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui affirmant sa détermination d'œuvrer à relever les défis du secteur de la santé.

Après avoir salué les efforts consentis par son prédécesseur Abderrahmane Benbouzid, notamment en matière d'urgences médicales et autres dossiers, Saihi s'est dit disposé à poursuivre le travail "sur la même voie et les mêmes axes".