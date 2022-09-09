رئيس البيرو يجدد موقفه من القضية الصحراوية

أكد الرئيس البيروفي، بيدرو كاستيو، يوم أمس الخميس، على تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصحراوية "أعلن الرئيس البيروفي السيد بيدرو كاستيو اليوم 8 سبتمبر، بمناسبة الذكرى الأولى لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية البيرو والجمهورية الصحراوية تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير".

تجدر الإشارة أن تجديد البيرو لاستئناف علاقاتها بالجمهورية الصحراوية وتأكيدها على مبادئ السيادة وتقرير المصير يأتي بعد مناورات المغرب عبر اللوبيات وأسلوب شراء الذمم، والتي تلقت على لسان رئيس جمهورية البيرو ضربة قوية.