Beldjoud prend ses fonctions à la tête du ministère des Transports

L’ex ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Kamal Beldjoud a pris ce vendredi ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Transports en remplacement de Abdellah Moundji, nommé Secrétaire général (SG) de la Présidence de la République, suite au décès, août dernier, de l'ancien SG Mohamed El-Amine Messaid.

Lors de la cérémonie de passation de consignes, tenue au siège du ministère des Transports, M. Beldjoud a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour lui avoir renouvelé sa confiance en lui confiant le portefeuille des Transports.

Renouvelant son engagement d'honorer cette confiance, le nouveau ministre des Transports dira: "Je réitère mon engagement d'ouvrer sans relâche pour honorer cette confiance et relever les défis avec l'aide d'Allah et le soutien des cadres du secteur".