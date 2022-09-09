تطورات مستقبل بن ناصر مع "الروسونيري"

تطرقت الصحيفة الرياضية الشهيرة في إيطاليا "لاغازيت ديلو سبورت"، اليوم الجمعة، إلى مستقبل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان.

ويسعى بطل إيطاليا مؤخرا إلى تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهو ما حدث مع تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، رادي كرونيتش، توماسو بوبيغا، كما يستعد للإعلان عن تجديد عقد الدولي الإيطالي ساندرو تونالي.

وحسب ذات المصدر فإن تمديد عقدَيْ الثنائي اسماعيل بن ناصر ورافاييل لياو يواجه تعقيدات بارزة .

ووفق الصحيفة فإن الدولي الجزائري يطالب براتب 4.5 مليون أورو مقابل تجديد عقده مع "الروسونيري" الذي ينتهي شهر جوان 2024، فيما يطالب زميله البرتغالي بمبلغ 7 مليون أورو سنويا.

ولم تذكر الصحيفة إذا كانت الإدارة الجديدة للنادي العريق قادرة على تلبية المطالب المالية لبن ناصر الذي تألق بشكل لافت بداية هذا الموسم ما جعل موقع "ووسكورد" يختاره الأفضل في "الكالتشيو" بعلامة 7.5.

وكان النادي الإيطالي قد فقد عدد من نجومه في السنتين الأخيرتين بعد نهاية عقودهم وعجزه عن تلبية مطالبهم المالية المرتفعة بالنسبة لسقف الرواتب المحدد من الإدارة، أهمهم الحارس الدولي الإيطالي دوناروما الذي التحق بباريس سان جيرمان، التركي هاكان تشالهان أوغلو الملتحق بالغريم انتر ميلان وآخرهم الإيفواري فرانك كيسي المنتقل إلى "البارصا".