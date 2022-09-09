أول خطاب للملك تشارلز الثالث

في أول خطاب له بعد أن اعتلى عرش بريطانيا، قال الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إن سيسير على خطى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي كلمة مسجلة من قصر باكنغهام، قال الملك تشارلز الثالث "والدتي الملكة كانت مصدر إلهام وسأتابع السير على خطاها."

وجدد العاهل البريطاني تعهده بخدمة الوطن طوال حياته.

وأعلن الملك البريطاني أن ولي عهده الأمير ويليام سيحمل لقب أمير ويلز ، وتمنى لنجله الآخر للأمير هاري وزوجته النجاح في حياتهما بالخارج.

وكان الملك تشارلز الثالث وصل اليوم الجمعة من اسكتلندا إلى قصر بكنغهام في لندن.

وفي أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا ترجل تشارلز الثالث من سيارته أمام قصر باكينغهام وصافح عشرات الأشخاص في تحية للحشود المجتمعة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.