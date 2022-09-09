حصيلة ثقيلة في حادث مرور بالجلفة

توفي، أمسية اليوم، 07 أشخاص وأصيب 17 شخصا آخرين من كلا الجنسين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة 15:00 بالطريق البلدي رقم 25 الرابط بين منطقة أم الخشب وبلدية أم العظام في ولاية الجلفة.

ونجم الحادث عن انقلاب وانحراف سيارة من نوع "تويوتا هيليكس" حيث كانت تقل عددا من الأشخاص، مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص بعين المكان، وإصابة 17 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة تم تحويلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى مسعد ومستشفى عاصمة الولاية لتلقي العلاج اللازم.

وشهد قسم الاستعجالات بمستشفى مسعد حالة من الاستنفار لإنقاذ أرواح المصابين من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.