Premier discours du Roi Charles III

Le roi Charles III s'est adressé, officiellement, aux Britanniques pour la première fois depuis le décès de sa mère Elizabeth II et son accession au trône.

Le roi Charles III a promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère Elizabeth II à son 21 anniversaire.

"Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie", a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille.

Il a, également, indiqué que son fils William sera le nouveau prince de Galles.

Il a enfin exprimé son "amour" pour le prince Harry et son épouse Meghan.

Discours du roi Charles III:

"Ma mère fut une inspiration pour moi et pour toute ma famille.

La reine Elizabeth a vécu une vie pleine et entière.

Nous partageons tous le même sens de gratitude à l'égard de la Reine (...)

Elle avait promis de dévouer toute sa vie au service des citoyens britanniques.

Elle savait qu'elle avait un devoir.

Son dévouement n'a jamais fléchi (...)

Je voudrais ici rendre hommage et saluer sa vie de service.

Sa mort nous rend tous triste (...).

Je m'engage à respecter les principes de la constitution.

Je ferai de mon mieux pour vous servir (...).

Dans une semaine, nous allons nous réunir, toute la nation, pour l'enterrement de ma mère.

Merci pour toutes vos condoléances et votre soutien (...).

Je m'adresse à vous maman : Merci pour votre amour.

Que les vols d'ange chantent afin que vous puissiez trouver le repos éternel."