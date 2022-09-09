وفاق سطيف ثالثا ومولودية الجزائر تعاني

تواصلت الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الجمعة، بإجراء ثلاث مقابلات.

وكان وفاق سطيف أبرز المستفيدين بعد عودته بفوز ثمين من تنقل صعب إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم المحلي.

وجاء هدف المواجهة الوحيد عن طريق المحترف قودين في الدقيقة 45+3، حيث يرتقي أشبال التقني المصري حسام البدري إلى المرتبة الثانية مؤقتا برصيد 7 نقاط.

في المقابل، تتواصل معاناة مولودية الجزائر في بداية الموسم بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمقابلة الثالثة على التوالي، مكتفيا بالتعادل السلبي أمام أمل الأربعاء.

هذه النتيجة تجعل مستقبل المدرب البوسني فاورق هادزيبيغيتش على المحك بعدما حقق نقطتين فقط من ثلاثة مواجهات، فيما رفع الأمل رصيده إلى النقطة الرابعة.

في مواجهة أخرى جمعت بين الصاعدين الجديدين مولودية البيض واتحاد خنشلة، حقق أبناء الجنوب فوزهم الثاني على التوالي منذ انطلاق البطولة.

وسجل هدفي اللقاء للمحليين كل من موساوي عماد في الدقيقة 5 وغنام أحمد في الدقيقة 77، ما جعلهم يبلغون النقطة السادسة، في المقابل يعاني أشبال المدرب نغيز بصفر نقطة في المركز الأخير.

النتائج:

الثلاثاء:

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 1-0

شباب بلوزداد - مولودية وهران 2-0

الجمعة:

نجم مقرة - وفاق سطيف 0-1

أمل الأربعاء - مولودية الجزائر 0-0

مولودية البيض - اتحاد خنشلة 2-0

السبت:

شباب قسنطينة - هلال شلغوم العيد

أولمبي الشلف - نادي بارادو

اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة

الترتيب ن ل

1. شباب بلوزداد 9 3

--. اتحاد الجزائر 9 3

3. وفاق سطيف 7 3

4. شباب قسنطينة 6 2

--. مولودية البيض 6 3

6. جمعية الشلف 4 2

--. أمل الاربعاء 4 3

8. شبيبة الساورة 3 2

--. نادي بارادو 3 2

10. اتحاد بسكرة 2 2

--. مولودية الجزائر 2 3

12.هلال شلغوم العيد 1 2

--. نحم مقرة 1 3

--. مولودية وهران 1 3

15. اتحاد خنشلة 0 3

--. شبيبة القبائل 0 3.