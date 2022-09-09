الوزراء الجدد يستلمون مهامهم

تسلم الوزراء الجدد ، اليوم الجمعة ، الحقائب الوزارية المعنية بالتعديلات الحكومية التي مست العديد من الوزارات بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.



واستلم وزير الداخلية الجديد إبراهيم مراد مهامه بصفة رسمية على رأس وزارة الداخلية خلفا للوزير الأسبق كمال بلجود.

وقدم وزير الداخلية الجديد شكره لرئيس الجمهورية على ثقته، مؤكدًا التزامه بالعمل على تعزيز المكتسبات وتقديم أفضل خدمة عمومية للمواطن، كما التزم بترسيخ آلية الحكم الراشد عبر رقمنة كل القطاع والمضي قدمًا نحو تجسيد الإدارة الإلكترونية.



كما نُصب كمال بداري على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان.

وفي تصريح له بالمناسبة، تقدم الوزير الجديد بالشكر الى رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه بتعيينه على رأس هذا القطاع، مؤكدا التزامه بالعمل "دون هوادة" من أجل "تجسيد برنامج الرئيس".

وعُين علي عون على رأس وزارة الصناعة الصيدلانية، حيث جرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع ومسؤولي مؤسسات تحت الوصاية.

وفي ذات السياق تقدم عون بالشكر للرئيس تبون على "الثقة التي وضعها في شخصه"، كما شكر الوزير السابق نظير الجهود المبذولة طيلة تواجده على رأس القطاع.

وتمت مراسم تسليم المهام لوزير الصحة الجديد عبد الحق سايحي، بمقر وزارة الصحة، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

وتعهد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية الجديد لخضر رخروخ، خلال تسلمه لمهامه، بأنـه لن يدخر أي جهد في سبيل خدمة هذه القطاعات والدفع بها لمستويات كبيرة.