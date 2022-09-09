عبد القادر عمراني يتجه إلى تدريب شبيبة القبائل

أعطى المدرب عبد القادر عمراني موافقته المبدئية للإشراف على الطاقم الفني لفريق شبيبة القبائل، خلفا للتقني

البلجيكي، خوزي ريغا، الذي تمت إقالته الأربعاء الماضي ، عقب خسارته أمام اتحاد الجزائر (0-1)، لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وفي تصريح خص به اللإذاعة الوطنية، قال عمراني: "منحت موافقتي المبدئية لإدارة النادي عقب اجتماعي أمس (الخميس) مع رئيس شبيبة القبائل والمناجير العام، وذلك في انتظار موعد يوم الاثنين، من أجل التوقيع على العقد".

واشترط المدرب السابق لمولودية وهران قدومه إلى فريق "الكناري" حضور المحضر البدني الذي يشتغل معه دوما، وأضاف في هذا الصدد: "منذ اتصالنا الأول، شددت على أهمية جلب المحضر البدني الذي اشتغلت معه في عدة أندية آخرها مولودية وهران، هو كفاءة شابة متحصل على شهادة الدكتوراه و أثبت قدراته".



مشيرا إلى أنه سيحتفظ بمدرب حراس المرمى، عمر حمناد، وكذا المدرب المساعد للمدرب السابق.

من جانب آخر، ثمن التقني عبد القادر عمراني، نوعية تعداد "الشبيبة"، مذكرا أنه حقق مركز الوصافة خلال الموسم الماضي، ناهيك عن تدعيمه ببعض العناصر الجيدة: "الآن علينا إيجاد الصيغة الأحسن لاسترجاع الثقة والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية".

وبعد مرور ثلاث جولات من البطولة الوطنية، تتواجد شبيبة القبائل في المركز الأخيرة بدون رصيد (0 نقطة)، إثر تعرضه لثلاث هزائم متوالية دون تسجيل أي هدف.

تجدر الإشارة إلى أن النادي "القبائلي" سيدخل غمار منافسة رابطة أبطال إفريقيا يوم الأحد، عندما يواجه فريق كازامنس (السنغال) خارج الديار لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول.