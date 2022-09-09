تعرف على الملك تشارلز الثالث

ولد تشارلز في 14 نوفمبر 1948، لوالدته وريثة العرش آنذاك ، الأميرة إليزابيث، ووالده الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وكان على تشارلز الانتظار حتى عام 1969 ليصبح أميرا لويلز ، غير أنه حصل عند ولادته على مجموعة من الألقاب الأخرى في اسكتلندا.

وقد كان يُعرف باسم دوق روسّاي في اسكتلندا، وباسم دوق كورنوال في كورنوال، لكن لقبه الأساسي كان أمير ويلز.

تشارلز آثر بعد اتمام دراسته في جامعة كامبريدج الالتحاق بالجيش، وأسس جمعيته الخيرية الأولى "صندوق الأمير" بعد تركه للبحرية الملكية في عام 1976.

وإضافة إلى جمعياته الخيرية، فإنه راع أو رئيس لأكثر من 400 جمعية أخرى، تركز جميعها على قضايا قريبة على قلبه، بما في ذلك الشباب والبيئة والتعليم.

لا يمكن التحدث عن الملك تشارلز دون استذكار زواجه من الأميرة ديانا، فقد التقى لأول مرة بالليدي ديانا سبنسر عام 1977، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا حينها ، وتزوجا بعد أربع سنوات.

ولد ويليام في عام 1982 وهاري في عام 1984، لكن سرعان ما بدت الخلافات الزوجية، اعترف تشارلز بعلاقة مع كاميلا باركر بولز، التي تزوجها بعد سنوات عديدة في عام 2005. بعد طلاقه من ديانا عام 1996.

ويعتبر الملك تشرالز الشخصية الأكبر عمرا لدى تتويجه ملكا ، حيث تقلد التاج الملكي في عمر 74 سنة.