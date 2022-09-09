حجز 22 ألف دينار مزورة بغليزان

تمكنت عناصر الشرطة بأمن سيدي امحمد بن علي، بولاية غليزان، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من شخصين قاما بالنصب على صاحب محل تجاري من خلال طرح و تدويل أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية من فئة 2000 دينار وحجز مبلغ مالي مزور مقدر 22 ألف دينار.

وذلك بناء على الشكوى التي تلقتها ذات المصلحة من صاحب محل تجاري مفاده اشتباهه في استلام مبلغ مالي مزور من فئة 2000 من قبل شخصين مقابل عملية بيع سلعة.

على الفور، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات و استغلالا للمواصفات المقدمة من قبل الضحية تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما حيث تم إسترجاع مبلغ مالي أخر مزور قدره 20 ألف دبنار، بالتنسيق مع النيابة المحلية تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي أين اتضح أنها مزورة.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام العدالة، عن قضية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول مع النصب.