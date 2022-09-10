بوقرة : هدف الناشئين في النهائي شبيه بهدف بلايلي

تحدث الناخب الوطني للمنتخب المحلي، عبد المجيد بوقرة، اليوم الجمعة، عن انطباعاته إزاء أداء أشبال "الخضر" في نهائي كأس العرب للناشئين معبرا عن فخره بهم .

وقال " الماجيك" في تصريح للصحافة بعد أن شهد مواجهة مولودية الجزائر أمام أمل الأربعاء، إن هدف إسماعيـل الطيب في الشباك المغربية "يشبه هدف بلايلي العالمي" .

وعبر المتحدث عن سعادته بما شهده في المباراة قائلا "على كل حال سعدت كثيرا برؤية هؤلاء اللاعبين وهم يقدمون هذا الأداء وبالأخص حالتهم المعنوية التي كانت فعلا رائعة ".



وفي رد على سؤال بشأن اختيار اللاعبين لا سيما بعد مباراة مولودية الجزائر وأمل الأربعاء قال " الماجيك" :”نحن بصدد مواصلة عملية معاينة اللاعبين، حيث شاهدنا كل المباريات منذ بداية البطولة هذا الموسم”.

وأضاف قائلا ”هناك بعض اللاعبين الذي نعرفهم كما أننا نعاين في نفس الوقت بعض اللاعبين الجدد تحسبا لضمهم للمنتخب المحلي”.

وأشار بوقرة إلى أن ”الأماكن ستكون غالية في القائمة المقبلة الخاصة بالتربص الذي سينطلق يوم 19 سبتمبر”.