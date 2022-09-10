مظاهرة ضد اعتقال صحفي وتنديد بالانتهاكات بتونس

نظمت نقابة الصحافيين التونسيين وعدد من المنظمات المدنية المدافعة عن الحريات، مظاهرة وسط العاصمة التونسية، تنديدا باعتقال الصحفي ومدير موقع انحياز، وكذا ضد الانتهاكات وتجاوزات المؤسسة الأمنية.

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها صحافيون وناشطون ومحامون، من مقر نقابة الصحافيين وجابت شارع الحرية وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون صور الصحافي غسان بن خليفة، ولافتات تصر على الافراج الفوري عنه، خاصة وإن النيابة العامة لم تعلن عن خلفيات اعتقاله، كما رفعت لافتات تشدد على حرية الصحافة ورفض أي مساس بالحريات

وتوجهت جملة من الهتافات ضد قوات الشرطة والمؤسسة الأمنية، "حريات حريات، دولة لابوليس وفات (انتهت)"، واتهامات لارتكاب تجاوزات على خلفية حوادث إطلاق نار على شباب في حوادث متفرقة، دون أن تتم معاقبة الأمنيين

واضطرت السلطات التونسية إلى إغلاق شارع الحبيب بورقيبة في وجه حركة المرور من اتجاه واحد، خلال فترة المظاهرة، وتم تمركز الأمن قرب وزارة الداخلية، لمنع المظاهرة من الاقتراب من المقر.

وتحت ضغط الشارع والحوادث الأخيرة التي راح ضحيتها شباب في حوادث متفرقة لإطلاق نار من قبل أمنيين، تلافت الشرطة أي صدام مع المتظاهرين، واضطر مسؤول أمني رفيع في الداخلية إلى النزول للتفاوض مع الصحافيين والمتظاهرين، وإبلاغهم أن التواجد الأمني لحمايتهم وطلب منهم التهدئة.