بلماضي يهنئ " الخضر"

بعث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي برسالة تهنئة إلى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عقب تتويجه بكأس العرب على حساب نظيره المغربي، بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الرسمي للمواجهة بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وجاءت رسالة بلماضي عبر الموقع الرسمي لـ " الفاف" كالآتي: "بعد أقل من عام على تتويج المنتخب الوطني في كأس العرب لكرة القدم جاء دور فريق تحت 17 سنة للتألق وتكريم كرة القدم الجزائرية من خلال هذا التكريس الجديد، بعد مسيرة رائعة ومسيرة ملحمية".

وأضاف:" أغتنم هذه الفرصة لأرسل أحر التهاني إلى جميع أعضاء هذا المنتخب اللاعبين أولاً الذين قاتلوا مثل المحاربين، والجهاز الفني بقيادة أرزقي رماني وأعضاء مختلف الأطقم، لأن الفوز جميل وجماعي".

وأردف بلماضي: "رغم الصعوبات والمحن الشديدة استطاع اللاعبون التفوق على أنفسهم لتحقيق هدفهم وجعل كل الشعب الجزائري سعيدا وفخورا".

وعاد مهندس تتويج " الخضر" بنهائيات أمم إفريقيا 2019 إلى افتتاح أكاديمية بلعباس موضحا:" لم أنس اليوم الذي حضرت فيه افتتاح أكاديمية سيدي بلعباس وكل شبابها الذين حلموا بشيء واحد، أن يصبحوا لاعبين عظماء وأن يرتدون ألوان الجزائر".

وختم: " آمل ألا يتوقفوا على هذا الطريق الجيد، لأن الرحلة ما زالت طويلة ومحفوفة بالمخاطر للوصول إلى طموحات أخرى وتحقيقها، أتمنى أن يستمروا في العمل والتفوق مستفيدين كما أتمنى من كل سبل النجاح،، ألف مبروك للجميع وإن شاء الله على المزيد من النجاحات".