سليماني يعود إلى صدمة المونديال والتحاقه ببريست

كشف الدولي الجزائري، إسلام سليماني بأن حرقة عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 لا تزال لحد الآن.

وقال مهاجم نادي بريست في تصريحات صحفية لصحيفة" لو باريزيان" ونقلها اليوم موقع " أونز مونديال: "لكي تقصى في غضون 30 ثانية، ويكون عندك الشعور بأنك قمت بالأشياء بشكل جيد، كانت صدمة ولا تزال كذلك حتى اليوم".

وأردف: " لا أعيش بشكل جيد على الإطلاق، لكني أقول إنه قدرنا وعلينا التعايش معه، وهذا لا يمثل على الإطلاق نهاية مسيرتي الدولية، ما دمت قادرا على المنافسة، سأحرص على مساعدة المنتخب لما لا أفكر في إعادة الفوز بشيء ما مع الجزائر".

وعاد السوبر سليم إلى انضمامه إلى بريست موضحا: " لم يكن لتأثير وجود هاريس بلقبلة ويوسف بلايلي تأثير خياري، لكن كانا عاملا كبيرا في تأقلمي، في المنتخب نحن نشكل عائلة واحدة، في بريست، على أرضية الملعب، كل واحد في منصبه نتعايش بسهولة مع بعضنا البعض".

وختم: " لقد وصلت إلى هنا منذ أسبوعين فقط، ولم ألعب أي مباراة ودية ، لكني أتحسن مع كل حصة تدريبية وأنا مقتنع بأننا سنحقق أشياء رائعة".

يذكر أن بريست يواجه اليوم على حديقة الأمراء، نادي باريس سان جرمان بداية من الساعة الخامسة.