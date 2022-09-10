حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي 15 شخصا وأصيب 457 آخرون بجروح خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية.

كما تم خلال نفس الفترة -يضيف البيان-تسجيل حالتي (2) وفاة غرقا، بكل من ولايتي بومرداس والمدية، حيث تم انتشال مراهق يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ ممنوع للسباحة "بروك" ببلدية قورصو، ومراهق آخر، يبلغ من العمر 15 سنة متوفي في مجمع مائي بالمكان المسمى حي 24 مسكن ببلدية ذراع السمار.

وبخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 56 حريقا، حيث تم تسجيل خسائر قدرت بثلاثة هكتارات من الغابات وثلاثة هكتارات من الأدغال وخمسة هكتارات أحراش إلى جانب 2647 حزمة تبن، 695 شجرة مثمرة و13 نخلة.