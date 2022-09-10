ارتفاع حصيلة حادث مرور الجلفة إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة المرورية التي شهدتها ولاية الجلفة أمس إلى 11 قتيلا و14 جريحا بعد وفاة شخصين بمستشفى محاد عبد القادر بعاصمة الولاية.

وكان هذا الحادث قد وقع أمس في حدود الساعة الثالثة (15:00) زوالا بالطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلدية سلمانة وبلدية أم العظام بمنطقة أم الخشب بولاية الجلفة.

الحادث نجم عن انقلاب وانحراف سيارة من نوع تويوتا هيليكس، حيث كانت تقل عددا كبيرا من الأشخاص من عائلة واحدة قبل وقوع الحادث مما أدى إلى هلاك سبعة أشخاص بعين المكان، وضحية توفيت بالمستشفى تتراوح أعمارهم ما بين 03 و80 سنة وإصابة 16آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم تحويلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى مسعد ومستشفى عاصمة الولاية لتلقي العلاج اللازم. حيث شهد قسم الاستعجالات بمستشفى مسعد حالة من الاستنفار لإنقاذ أرواح المصابين بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.

ومن المنتظر ان تقام جنازة الضحايا بمقبرة التواتي ببلدية سلمانة مساء اليوم بحضور السلطات المحلية وسكان المدينة.