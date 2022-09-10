صناعة: رفع العراقيل عن 915 مؤسسة

انطلقت اليوم فعاليات اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس، تحت إشراف وزير الصناعة أحمد زغدار، بحضور والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدراء قطاعه عبر 58 ولاية في لقاء تقييمي لوضعية القطاع الصناعي على المستوى الولائي حسب المهام المكلف بها المدراء الولائيون، وكذا التذكير بأهداف وأولويات القطاع.

وتناول اللقاء مجموعة من المحاور، بعد مداخلة وزير الصناعة التي تضمنت عرض حصيلة إنجازات القطاع مع التذكير بالأولويات لهذا القطاع المهم للنهوض باقتصاد الوطن. وكشف وزير الصناعة عن رفع العراقيل الإدارية عن 915 مؤسسة وتوفير 52 ألف منصب عمل، لتأتي بعدها مداخلات المدراء العامين والمركزين، حول تطلعات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية والمجمعات الصناعية على مستوى المحلي.

كما يتناول اللقاء انشغالات والعراقيل التي تواجه المدراء المحليين في أداء مهامهم، مع اقتراح الحلول الميدانية لمساعدتهم، ويتم إلقاء أربع محاضرات حسب التقسيم (وسط، شرق، غرب، جنوب)، يلقيها المدراء الولائيين وفي عملية تقييمية سيتم عرض حصيلة نشاطات مدراء الصناعة الولائين خلال سنتي 2021/2022 .

وبعد إصدار قانون الاستثمار الجديد سيتم بالمناسبة التطرق إلى التدابير الجديدة المتعلقة بقانون الاستثمار، وماهي الإجراءات الجديدة المتخذة، بالإضافة إلى تدخل حول مشروع عصرنة وتطوير نشاطات المديريات الولائية للصناعة وسيتم في الختام الخروج بتوصيات.