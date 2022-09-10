مدافع " الخضر" على رادار " البياسجي"

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم السبت، أن نادي باريس سان جرمان يستهدف التعاقد مع دولي جزائري خلال فترة الميركاتو الشتوية المقبلة.

وحسب موقع " فوت 7/7"، الفرنسي فإن المدير الرياضي لـ " البياسجي"، يرى بأن بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشغلادباخ الألماني خيارا مهما للفريق، خاصة وأنه يعرف جيدا دوري " الليغ1" لفرق ران ومونبوليه.

نفس المصدر، أوضح أن السيرة الذاتية لبن سبعيني ومؤهلاته الفنية تحظى بتقدير مدرب النادي، كريستوف غالتييه الذي يريد تعزيز التعداد تحسبا لمواجهات رابطة أبطال أوروبا.

وختم " فوت 7/7"، بأن البرتغالي لويس كامبوس العنصر المهم في الإدارة الرياضية لباريس سان جيرمان بإمكانه إجراء خطوات من أجل إتمام الصفقة وقد يكون لاعب بطل إفريقيا 2019 مع" الخضر" أولى صفقات أحد أقطاب الكرة الفرنسية.