عقوبات الاتحاد العربي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم جملة من القرارات الانضباطية تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة الذي أقيم يوم الخميس الماضي، والذي عاد فه التتويج للجزائر عن طريق ركلات الترجيح.

وجاءت القرارات عبر الموقع الرسمي للهيئة الكروية على النحو الآتي:

ـ تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.

ـ تغريم المنتخب الجزائري بـ 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي.

إيقاف لاعب المنتخب الجزائري: عبدالحق بن أدير (6) أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.

ـ تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف كما أكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار، رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.