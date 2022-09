Conseil des ministres : Les dossiers à l’ordre du jour

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune présidera demain un conseil des ministres qui sera consacré à examiner plusieurs dossiers, selon un communiqué de la présidence de la République.

Parmi ces dossiers, le projet de la politique générale du gouvernement et projets de loi relatifs à l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et leur exercice, la presse écrite et la presse électronique ainsi que la prévention et lutte contre la corruption.

il sera aussi question d’examiner deux exposés concernant les routes et la plateforme numérique de l’investisseur, conclut le communiqué.