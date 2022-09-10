تقدم مفاجئ للقوات الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني السبت أنه دخل بلدة كوبيانسك في شرق أوكرانيا وأخرج القوات الروسية من مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف استعاد فيه مناطق واسعة.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك". وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما".

وسقطت البلدة التي تعد حوالي 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي بدأ في 24 فيفري.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تقرر إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم لتعزيز جبهة دونيتسك".