Le Président Tebboune adresse ses félicitations à Charles III

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi, un message de félicitations à Charles III, proclamé Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

"A l'occasion de votre accession au trône, conformément aux traditions royales séculaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, veuillez recevoir, Votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes félicitations les plus vives et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur", lit-on dans le message de félicitations.

"Votre clairvoyance et vos nobles qualités humaines guideront, indéniablement, vos actions au service de votre pays ami. Je demeure tout aussi convaincu que votre attachement habituel à contribuer à la consécration de la paix et de la sécurité internationales et de continuer à défendre les causes justes se manifestera avec éloquence", a écrit le Président Tebboune.