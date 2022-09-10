مصارعة: سيد عزارة يخيب في البطولة العالمية

أقصي المصارع الجزائري بشير سيد عزارة (87 كلغ) في الدور الأول من بطولة العالم- 2022 للاختصاص التي انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الصربية بلغراد بعد خسارته أمام السويسري داميان فون إيو بنتيجة 8-4.

وكانت آمال كبيرة معلقة على البطل المتوسطي لبلوغ دور متقدم في المنافسة، خاصة بعد تصنيفه في المركز الثالث عالميا لفئة 87 كلغ.

وبالإضافة إلى عزارة، تشارك الجزائر في مونديال بلغراد (10-18 سبتمبر 2022) بثلاثة مصارعين وهم، عبد الكريم فرقات (60 كلغ)، عبد الجبار جباري (63 كلغ)، واسحاق قييو (67 كلغ)

وتحسبا لهذا الموعد العالمي- 2022، أجرى المنتخب الجزائري تربصا تحضيريا بصربيا تحت قيادة المدرب الوطني معزوز بن جدة.