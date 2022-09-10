نقل الرباع يحياوي إلى اسطنبول للعلاج

انتقل، مساء اليوم السبت، الرباع يحياوي محمد محي الدين رفقة والده المدرب عبد المنعم يحياوي إلى العاصمة التركية إسطنبول في طائرة طبية خاصة، أين سيتم فحصه وتشخيص الإصابة التي تعرض لها وعلاجه في أحسن المستشفيات التركية، وفق ما نقلت الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر بالتكفّل العاجل والفوري بالبطل الجزائري في رياضة رفع الأثقال الرباع محي الدين يحياوي.

وكان الرباع الجزائري قد تعرض لإصابة خطيرة خلال تدريباته مع المنتخب الوطني استعدادا لبطولة إفريقيا للشباب والناشئين، بعد وقوع أكثر من 120 كلغ على ظهره ما أثر على نخاعه الشوكي وجعله بحاجة لعلاج عاجل بالخارج.