Progression surprise des forces ukrainienne

L’Armée ukrainienne a progressé dans la ville de Koupiansk, important nœud ferroviaire de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine où les forces de Kyiv poursuivent leur reconquête de territoires occupés par la Russie, selon des photos diffusées ce samedi par des responsables ukrainiens.

L'armée ukrainienne a diffusé des vidéos des unités de police ukrainienne patrouillant dans plusieurs villes et des caisses de munitions abandonnées par les soldats russes en fuite.

Selon les experts occidentaux, sa reconquête par l'armée ukrainienne pourrait couper d'importantes lignes d'approvisionnement entre la Russie et le Donbass et fragiliser tout le dispositif russe dans la région, des milliers de soldats risquant de se retrouver encerclés dans le secteur d'Izioum, plus au sud.

Moscou a finalement reconnu que ses défenses avaient été enfoncées sur une partie de la ligne de front au sud-est de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. "Nous ralentissons l'ennemi autant que possible mais plusieurs villages sont déjà passés sous le contrôle des forces armées ukrainiennes", a déclaré Vitali Gantchev, chef de l'administration prorusse dans la partie de la région de Kharkiv contrôlée par Moscou. Il a admis une "progression très nette et très rapide" des forces adverses.