سليماني يتلاعب براموس ويضيع ضربة جزاء

انهزم نادي بريست، الذي يضم الثلاثي الجزائري إسلام سليماني، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة، أمام نادي باريس سان جيرمان بنتيجة هدف مقابل صفر في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المقابلة، التي احتضنها ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية، مشاركة الثنائي سليماني وبلقبلة أساسيين، فيما بقي بلايلي على كرسي الاحتياط.

وقدم الهداف التاريخي لـ"الخضر" آداء لا بأس به وأزعج الدفاع الباريسي، وهو ما تجسد من خلال لقطة فنية ضد مدافع القوي سارجيو راموس بعدما تجاوزه عن طريق "الجسر الصغير" في الشوط الأول وهي اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

غير أن سليماني ضيع فرصة ذهبية لعودة ناديه بالتعادل من هذا التنقل الصعب، بعدما ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 70 تصدى لها الحارس الإيطالي دوناروما ببراعة.

ويبقى نادي بريست في منطقة الخطر محتلا المركز 17 في جدول ترتيب "الليغ 1" برصيد 5 نقاط فقط.