شباب قسنطينة يلتحق بالصدارة

التحق شباب قسنطينة، اليوم السبت، بصدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه على هلال شلغوم العيد (2-0) في إطار مقابلات الجولة الثالثة.

وأكد أشبال المدرب خير الدين ماضوي الانطلاقة القوية بعد تحقيقهم ثالث فوز على التوالي في بطولة هذا الموسم.

وسجل هدفي اللقاء كل من أحمد خالدي في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة، ثم أضاف ابراهيم ديب الثاني في الأنفاس الأخيرة (90+3).

وبهذه النتيجة يبقى الشباب في الريادة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) مناصفة مع الثنائي العاصمي شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، فيما يتواجد هلال شلغوم العيد في وضعية صعبة برصيد نقطة وحيدة.

وفي مقابلة أخرى أجريت بملعب غليزان، تعادل أولمبي الشلف مع نظيره نادي بارادو بنتيجة هدف مقابل هدف.