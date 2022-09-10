بروتوكول وفاة الملكة.. هذا الرجل مجبر على القيام بأمر غريب جدا

منذ وفاة مكلة بريطانيا، اكتشف العالم البروتوكول الطويل والعريض والمعقد أيضا المرافق لوفاة أي عاهل بريطاني.

من عبارة "جسر لندن سقط" التي يتكفل الكاتب الشخصي للملكة بنقلها الى الوزير الأول فور وفاة الملكة أو الملك، مرورا بجملة من البروتوكولات المعقدة بعضها يعود الى مئات السنين.

آخر ما كشفته وسائل الاعلام، أن المكلف بتربية نحل الملكة، مجبر على الدق على كل صندوق والقول للنحل "الملكة ماتت لكن الملك الجديد رائع أيضا".

وهو ما قام به جون شابل على مستوى قصر بوكينغهام وقصر كلارنس هاوس.

وسبب هذا الاجراء هو الخوف من رحيل النحل أو التوقف عن انتاج النحل بعد وفاة الملكة.