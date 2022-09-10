أهم قرارات المكتب الفيدرالي

قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إطلاق فرع نسوي على مستوى كل نادي من الرابطة الأولى المحترفة، مع إعداد اتفاقية قابلة للتجديد بين الفرع المذكور والنادي، حسبما أعلنته الهيئة الفيدرالية في بيان نشرته اليوم السبت في موقعها الرسمي.

ويطبق هذا القرار، -المتخذ خلال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي المنعقد يوم الخميس بوهران- بصفة اختيارية، ابتداء من موسم 2022/ 2023 ويصبح إلزامي في الموسم الذي بعده، أي في 2023/ 2024، طبقا للقوانين ومتطلبات دفتر شروط الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما أكد نفس المصدر.

وخلال نفس الاجتماع الذي جرى برئاسة المسؤول الأول للفاف، جهيد زفزاف، قرر المكتب الفيدرالي أيضا الإبقاء على نظام التكفل بأكاديميات "الفاف"، مع تسخير وسائل إضافية لفائدة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، لتمكينه من التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة ومنها على وجه الخصوص نهائيات كأس إفريقيا للأمم للفئة التي ستقام في أفريل - 2023 بالجزائر.

من جهة أخرى، اتخذ المكتب الفيدرالي إجراءات بخصوص، توقف أشغال المركز الفني الجهوي لكرة القدم بتلمسان، وكلف الأمين العام للفاف بتسويتها، طبقا للقوانين .

كما كلف المكتب الفيدرالي، رؤساء لجان المالية والمنشآت للفاف إفاده بالإجراءات القانونية المعمول بها في منح الصفقات، طبقا للقوانين الجاري العمل بها في المجال (الشفافية وسهولة تقديم الطلبات).

وبخصوص موضوع التحكيم، صادق المكتب الفيديرالي على قائمة الحكام الدوليين، قدمها نائب رئيس هذا السلك، جمال حيمودي والمدير التقني الوطني للتحكيم، رشيد مجيبة والتي أرسلت إلى الاتحادية الدولية لكرة القدم للتمحيص والمصادقة عليها.

أخيرا، صادق المكتب الفيدرالي على الهيكلة النهائية للجنة التنظيم المحلية للبطولة الإفريقية للأمم المقبلة (شان) بالجزائر وهذا من اجل إرسالها للهيئة الافريقية للعبة.