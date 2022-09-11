الرابطة الأولى (الجولة الثالثة): النتائج الكاملة والهدافون

النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم التي جرت ايام الثلاثاء والجمعة والسبت:
الثلاثاء 6 سبتمبر:
اتحاد الجزائر : 1 مزيان (د 72)
شبيبة القبائل : 0
شباب بلوزداد : 2 عريبي (د 14 ض.ج/ د 43)
مولودية وهران: 0
الجمعة 9 سبتمبر:
نجم مقرة : 0
وفاق سطيف : 1 قودوين (د 45+3)
أمل الأربعاء : 0
مولودية الجزائر : 0
مولودية البيض: 2 موساوي (د 4 /ض.ج), غنام (د 77)
اتحاد خنشلة : 0
السبت 10 سبتمبر:
شباب قسنطينة : 2 خالدي (د 39), ديب (د 90+3)
هلال شلغوم العيد: 0
أولمبي الشلف : 1 قاسم (د 71 /ض.ج)
نادي بارادو : 1 بوزيدة (د 67)
اتحاد بسكرة:0
شبيبة الساورة: 0.