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الرابطة الأولى (الجولة الثالثة): النتائج الكاملة والهدافون

رياضة
10 سبتمبر 2022 ()
وأج
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النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم التي جرت ايام الثلاثاء والجمعة والسبت:

 

الثلاثاء 6 سبتمبر:

اتحاد الجزائر : 1 مزيان (د 72)

شبيبة القبائل : 0

 

شباب بلوزداد : 2 عريبي (د 14 ض.ج/ د 43)

مولودية وهران: 0

 

الجمعة 9 سبتمبر:

نجم مقرة : 0

وفاق سطيف : 1 قودوين (د 45+3)

 

أمل الأربعاء : 0

مولودية الجزائر : 0

 

مولودية البيض: 2 موساوي (د 4 /ض.ج), غنام (د 77)

اتحاد خنشلة : 0

 

السبت 10 سبتمبر:

شباب قسنطينة : 2 خالدي (د 39), ديب (د 90+3)

هلال شلغوم العيد: 0

 

أولمبي الشلف : 1 قاسم (د 71 /ض.ج)

نادي بارادو : 1 بوزيدة (د 67)

 

اتحاد بسكرة:0

شبيبة الساورة: 0. 

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