علامات تحذيرية للإصابة بمرض السكري

يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الخلايا المنتجة للإنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هذا الهرمون، أو لا يعمل الإنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.



ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يظهرها مرض السكري، يمكن ملاحظتها في اليدين، وبشكل خاص في الأظافر.



ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من مرض السكري يواجهون مشاكل في الدورة الدموية. وهذا يعني أنهم قد يلاحظون احمرارا حول الأظافر.



ويجب أيضا مراقبة الجلد الزائد ومدى إحكام الظفر داخل فراش الظفر.



وأوضح الخبراء: "يمكن أن يصاب مرضى السكري أيضا ببثور في محيط الظفر ونزيف وتقرح. وقد يظهر الظفر أيضا نزيفا شظويا (جلطات دموية صغيرة تميل إلى الانتقال عموديا تحت الأظافر)، إذا كان هناك انسداد شرياني، ولكن الإصابة هي السبب الأكثر شيوعا لحدوث هذا. ومع غياب الدورة الدموية، يموت الظفر مثل بقية الأنسجة".



وقد يعاني المرضى أيضا من خطوط بو (أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر)، ويمكن أن يكون هذا مرئيا لدى العديد من المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.



وبينما قد يصب المرضى تركيزهم على أظافر أصابع اليدين، فمن المهم أيضا أن ينتبهوا إلى أظافر القدمين. وهذا لأن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطر الأظافر.



وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.