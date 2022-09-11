11 سبتمبر 2022
إشتراك دخول
11 سبتمبر 2022 °C

لهذا السبب تأجلت مشاركة بودبوز مع الأهلي السعودي

رياضة
11 سبتمبر 2022 ()
شاهر.ع
+ - 0 قراءة

 كشف تقرير سعودي، أن مدرب الأهلي طالب الجهاز الفني على جناح السرعة تجهيز الجزائري رياض بودبوز، لاعب الفريق الجديد، قبل المواجهة المرتقبة أمام أحد في الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن تأكد غيابه عن لقاء العروبة، المقررة اليوم الأحد.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن تأجيل أول ظهور للاعب "الخضر"، كان بسبب عدم جاهزيته.

ونقلا عن المصدر ذاته، فإن بودبوز سيكون حاضرا في قائمة الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام أحد لحساب الجولة الخامسة من الدوري، على أن يتحدد خلال الأيام المقبلة حضوره في القائمة الأساسية أو على دكة البدلاء.

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة