أوكرانيا توقف محطة زابوريجيا النووية بشكل كامل

أعلنت الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية الإجلاء من أجل سلامتهم. وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية. وتم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

وتحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

ويتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة. وتم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995وهي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.

تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية. تغطي 20 بالمائة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.