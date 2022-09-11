أزمة الطاقة... "الأكل مع الذئب والبكاء مع الراعي"!

حذر بان فان بيردينيل، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، أكبر شركة نفط في أوروبا، هذا الأسبوع، من أن أزمة الطاقة ستستمر لعدة فصول شتاء وليس شتاء واحد. هذه الأزمة المرتقبة حولت ملء خزانات الغاز إلى "أولوية" في أجندة جميع الحكومات الأوربية إلى درجة عقد اجتماعات حكومية تحت خانة "مجلس الدفاع" كمؤشر أن الغاز تحول إلى جزء من الحرب، في وقت تشير أرقام الخبراء في الطاقة إلى أن كميات الغاز المخزنة في أوروبا "لن تكون كافية لأنها تعادل 16 في المائة من الاستهلاك الألماني السنوي".

تتجه أنظار رؤساء الحكومات الأوروبية ليس فقط إلى تداولات بورصة النفط والغاز هذه الأيام، لمعرفة تطورات الأسعار المتقلبة، ولكن أيضا إلى مصالح الأحوال الجوية لمعرفة توقعات الأرصاد المناخي بشأن الشتاء ودرجة البرودة فيه، باعتبار أنه موسم استثنائي سيكون استعمال التدفئة المنزلية والإنارة الكهربائية خاضع لإجراءات "تقشفية" صارمة متبوعة بغرامات مالية للمخالفين لها.

استطلاعات الرأي في أوروبا على وجه الخصوص، تنذر بموجات غضب واحتجاج للمواطنين في الشوارع، بسبب التضخم، جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جعل الحكومات في حالة طوارئ وتتمنى أن يكون فصل الشتاء رحيما ودون أمطار، حتى وإن كانت تعاني من الجفاف.

وأكد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بروتون، أن خطط الحصول على حد أدنى من احتياطي الغاز في الاتحاد بحلول الخريف المقبل، تسير على المسار الصحيح.

وقال بروتون إن الاحتياطيات المشتركة تبلغ الآن 77٪. في بلدان مثل ألمانيا، يقترب عددهم بالفعل من 80٪، وهو الهدف الذي حددته أوروبا لنفسها. لكن حتى هذا الغاز لن يكون كافياً. الكمية المخزنة تعادل 16٪ من الاستهلاك الألماني السنوي. وعلى هذه الخلفية اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، دفاعا عن موقف بلاده إزاء هذه الأزمة الطاقوية، أن السياسيين [الأوروبيين] التعساء هم الذين يجبرون مواطنيهم الآن على الموت بسبب السكتات الدماغية عندما يرون فواتير الكهرباء. والآن، عندما يصبح أكثر برودة، سيزداد الوضع سوءًا".

وتراهن أوروبا لكسر شوكة روسيا على التضامن بين دول الاتحاد الـ27، لكن الأمور ليست بهذه السهولة، خصوصا وأن تبعيتها للغاز الروسي ليست بنفس درجة الخطورة بين ألمانيا مثلا وبين فرنسا، حيث تعاني الأولى من نقص في إمدادات الغاز الروسي بعدما غلقت شركة "غازبروم" أنبوب "نورد ستريم 1"، بينما تجد فرنسا صعوبات في تأمين احتياجاتها من الكهرباء بسبب غلق مفاعلاتها النووية المنتجة للكهرباء للصيانة، مما خلق حالة من الانقسام الأوروبي في مسألة تسقيف أسعار الطاقة بين إسبانيا التي تريد عدم إخضاعها لنفس الإجراء لأنها تنتج الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز منخفض الثمن ورغبتها في تصديرها إلى سويسرا وإنجلترا، وبين دول أوروبية تعارض ذلك، لأن لندن بعد البريكسيت لا يجب أن تستفيد من المزايا الأوروبية.

كما نشب خلاف آخر بين إسبانيا وفرنسا بشأن أنبوب "ميدكات" الذي تريد مدريد إنشاءه لنقل الغاز إلى ألمانيا، حيث تدعمه هذه الأخيرة بينما تتحفظ عليه حكومة ماكرون بحجة تكاليفه الباهظة.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لروبرتو جوميز كالفيت، الأستاذ في جامعة فالنسيا الأوروبية، حيث تريد باريس التفاوض أولاً على ذلك، لأنه من الواضح -حسب المتحدث- أن "فرنسا تريد إيرادات وأنهم يريدون التفاوض مباشرة مع ألمانيا. إنهم يفضلون التحدث إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الغاز".

ولأن إسبانيا التي تملك 5 مصانع لتمييع الغاز المسال وتمتلك ضعف ما تحتاجه سنويًا تريد تسويق سلعتها في أوروبا ونحو ألمانيا تحديدا، وهو ما يعني أن مدريد تسعى لاغتنام الحرب لصالحها. وباسم المصلحة فقط، وضد المبادئ، مثلما فعلته إزاء قضية الصحراء الغربية، حيث انحرفت عن موقفها لفائدة الطرح المغربي، كشفت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن الولايات المتحدة تحطم الأرقام القياسية لمبيعات الغاز إلى إسبانيا، وهو الغاز الصخري الذي تمارس الحكومة الإسبانية الحظر على استعماله. تقرير رسمي من واشنطن يضع إسبانيا كأكبر شريك أوروبي لها، بينما تستفيد شركات الغاز الأمريكية من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

لقد قلبت أزمة الغاز الكثير من المواقع الجيواستراتيجية، وكشفت أيضا عن حقيقة المواقف الدولية، ومثلما كانت بواخر الحبوب (القمح والذرة) التي خرجت من موانئ أوكرانيا، بحجة تأمين غذاء الدول الفقيرة في إفريقيا، توجهت أغلبية تلك السفن باتجاه أوروبا وآسيا، دون أدنى حياء، كما كان الأمر في أزمة كورونا، حيث تم احتكار الكمامات واللقاحات، في سياق ما سمى "أمريكا أولا.."، ويكاد يتكرر نفس الشيء في أزمة الغاز، حيث تسعى أوروبا لتأمين حاجيات شعوبها من الغاز من دول العالم الثالث، لكن من دون أن تستثمر أي أموال لها في عمليات الحفر وزيادة الإنتاج وتطوير الاستكشافات النفطية والغازية، بحجة الحفاظ على البيئة، وهي اليوم تذرف حكوماتها دموع التماسيح خوفا على برودة مواطنيها في الشتاء القادم، لعدم قدرتهم على دفع فاتورة الاستهلاك المرتفعة بفعل الرسوم والضرائب التي تجنيها شركاتها من وراء سياسة "الأكل من الذئب والبكاء مع الراعي".