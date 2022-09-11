مديرو الثانويات ببومرداس يتضامنون مع زميلتهم

دعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات ، في بيان له ، مدير التربية لولاية بومرداس إلغاء قرار التوقيف التحفظي والإحالة على مجلس الـتأديب في قضية مديرة ثانوية شكير عيسى بأولاد موسى.

وطالب زملاء المديرة المعنية، برد الاعتبار الى زميلتهم ، وأن قرار توقيفها غير مبرر قانونا، مؤكدين أن كل المؤسسات التربوية تستعمل نفس الوثيقة.

كما نظم المجلس اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مدخل مديرية التربية و وقفة احتجاجية أمام ثانوية شكير عيسى باولاد موسى. وأصدرت مديرية التربية لولاية بومرداس قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة "غير مقبولة"ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها.

وتضمنت الوثيقة سؤال حول الوضع الاجتماعي لعائلات التلاميذ، "غني"، "متوسط"، "فقير".