الجزائر الأولى مغاربيا في هذا التصنيف

احتلت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا والسابعة عربيا في مؤشر التنمية البشرية العالمي ضمن تصنيف "تنمية عالية"

وجاءت الجزائر في المركز الأول مغاربيا والثالثة إفريقيا في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واحتلت المرتبة الـ 91 عالميا متقدمة على تونس التي جاءت في المرتبة الـ 97 من بين 191 دولة شملها التقرير.

وفقاً للتقرير الذي جاء هذا العام بعنوان"صناعة المستقبل، في عالم متحول" بلغ رصيد الجزائر 0.745 درجة متقدمة عن العام الماضي بمقدار 0.009 درجة. وعربيا تصدرت الإمارات الترتيب وجاء في المركز الـ 26 عالميا تلتها البحرين والسعودية في المرتبة الـ 35 ثم قطر في المرتبة الـ 42 عالميا وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة عربيا.

و يصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي "الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة"، وتتمثل في أربع مؤشرات هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وسنوات الدراسة المتوقعة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.