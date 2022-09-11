حجز مهلوسات بالطارف

تمكنت مصالح الجمارك بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف من حجز 6.832 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية وكذا مبلغ مالي قدر ب 17.000 دينار تونسي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان "في سياق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان كل من المفتشيتين الرئيسيتين لفحص المسافرين بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين من حجز 17.000 دينار تونسي كانت مخبأة بين أمتعة أحد المسافرين و6.832 قرص مهلوس تم ضبطها بعد عملية فحص دقيق مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية".