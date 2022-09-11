دفعة معنوية لحارس " الخضر" قبل وديتي سبتمبر

حقق حارس المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أنتوني مانديرا، بداية موفقة هذا الموسم مع ناديه " كون" الناشط ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وكشف اليوم الأحد موقع " واست فرانس"، بأن حارس "الخضر" أصبح لديه تأثير وكسب شعبية بدأت تتزايد، إذ كان حاسما خلال مواجهات نيم وميتز وغانغون وأف سي باريس وختمها البارحة بصد ركلة جزاء أمام أميان، وهو الآن من بين أفضل الصفقات الصيفية الناجحة في "كون".

ويحوز ماندريا صاحب الـ 25 عاما، على وقت لعب كاف يرشحه للتواجد في المعسكر الإعدادي لـ" المحاربين" الشهر الجاري تحسبا لوديتي نيجيريا وغينيا.