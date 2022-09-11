إعادة بعث نشاط 19 مؤسسة عمومية قبل نهاية السنة

كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري و الصناعي بوزارة الصناعة حسين بن ضيف، عن ارتفاع مستوى الإنتاج و رقم الأعمال في القطاع الصناعي العمومي خلال السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة إعادة النظر في نمط تسيير المجمعات الصناعية العمومية .

و أكد بن ضيف، في تصريح للإذاعة الوطنية ،أن تسجيل ارتفاع مستوى الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة مهمة جدا .

وفي إطار مرافقة وإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت مشاكل مالية أو المتوقفة تماما عن النشاط، أوضح المتحدث أنه تم اللجوء إلى حلول أخرى بدل ضخ الأموال من الخزينة العمومية، كهيكلة الديون مع البنوك أو اللجوء إلى إمكانية تغيير النشاط والتكيف مع متطلبات السوق، كاشفا عن إعادة بعث أكثر من 10 مؤسسات عمومية و برمجة اعادة بعث 19 مؤسسة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم بعث العدد المتبقي من أصل 51 مؤسسة خلال سنتي 2023 /2024 .

و في سياق متصل، ثمن المتحدث ذاته جملة قرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بحماية المنتوج الوطني، مشيرا إلى إبرام عدة اتفاقيات ترمي إلى تثمين المنتوج الوطني لما تتوفر عليه المؤسسات العمومية من كفاءات في شتى المجالات .

وبخصوص ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص قال بن ضيف إنها ستتعزز بعد الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الإستثمار.