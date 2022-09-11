مبادرة طيبة من قبل قدماء نادي مولودية سعيدة

بادرت جمعية قدماء لاعبي فريق مولودية سعيدة لكرة القدم بإنشاء مدرسة تكوينية للفئات الصغرى تهتم بانتقاء المواهب الشابة .

وأوضح مغربي عبد الكريم لوكالة الأنباء الجزائرية، أن استحداث هذه المدرسة، التي تتوفر على جميع الإمكانيات البشرية والمادية، يهدف إلى انتقاء المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم مستقبلا للانضمام لمختلف النوادي.

و سيحتضن ملعب "طنجاوي محمد" الذي يتوفر على أرضية بالعشب الاصطناعي تدريبات لاعبي هذه المدرسة.

وسيشرف على تأطير هذه الفئات، طاقم فني مختص يضم مدربين ولاعبين دوليين سابقين على غرار اللاعبين مني زقاي و برحو عبد الكريم.

و سيشرع بداية من الـ 25 سبتمبر الجاري في فتح باب الانخراط في صفوف هذه المدرسة التكوينية، حيث سيتم انتقاء 60 طفلا في صنف البراعم يتلقون تكوينا رياضيا لمدة 4 سنوات على أن ينطلقوا في مزاولة هذا النشاط الرياضي، بدءا من الفاتح نوفمبر القادم وفق برنامج تكويني لهؤلاء البراعم يراعي مسارهم الدراسي.