هذا هو موعد إيداع التماسات الراغبين في إعادة السنة

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن إيداع الإلتماسات الخاصة بإعادة ادماج التلاميذ الراغبين في اعادة السنة سيكون ابتداء من 2 أكتوبر المقبل، داعية المؤسسات التربوية للشروع اليوم الأحد، في إعلام الاولياء برزنامة هذا الإجراء البيداغوجي الهام.

وأوضح منشور للوزارة، أن هذه الالتماسات يتم إيداعها لدى أمانة مدير المؤسسة التربوية، "في الفترة الممتدة ما بين 2 و 6 أكتوبر المقبل، مرفقة بنسخة من كشوف علامات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية 2022/2021, تحضيرا لعقد جلسة إستثنائية لمجلس القسم, ليتم دراسة هذه الالتماسات في العاشر أكتوبر المقبل".

كما حدد المنشور عدة اعتبارات يبني على أساسها المجلس قراراته بمنح فرصة إعادة السنة من عدمه لكل تلميذ، منها ما هو متعلق بالمؤسسة التعليمية لاسيما مراعاة طاقة استيعابها وتوفر المقاعد البيداغوجية بها، وأخرى متعلقة بالتلميذ لاسيما مدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح والمواظبة والانضباط والتحلي بالسلوك الحسن.

ويتم إعلان قرارات المجلس في اليوم الموالي لانعقاده أي في 11 من نفس الشهر، كما يتم إبلاغ الأولياء بالقرار كتابيا، في حين "حدد تاريخ 13 اكتوبر المقبل، لتسجيل التلاميذ المقبولة التماساتهم".

أما بالنسبة للإلتماسات المرفوضة فيتم تحويلها إلى مديريات التربية في 12 اكتوبر، مرفقة باستمارات معلومات التلاميذ المعنيين , حيث يتولى رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو مصلحة الدراسة والامتحانات استلامها و تسجيلها و التحضير لدراستها على مستوى "لجنة خاصة" تشكل لهذا الغرض.