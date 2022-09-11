جديد "منحدر الجباحية"

كشفت "الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الأحد، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من معالجة تشوهات منحدر الجباحية بالطريق السيار شرق غرب في البويرة، وذلك في اطار أشغال صيانة أروقة الوزن الثقيل.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه بعد بدء سريان المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل بمقطع الجباحية بعد موافقة سلطات ولاية البويرة على تحويل المركبات المعنية، و بصفة مؤقتة، نحو الطريق الوطني رقم 5، أطلقت المصالح التقنية للجزائرية للطرق السيارة المرحلة الأولى لعملية صيانة المقطع المعني و الذي عرفت أروقة سير الشاحنات تدهور سريع بسبب تجاوز الخطير للحمولة و الاستعمال المفرط لنظام المكابح بالمنحدر.

وقالت الجزائرية للطرق السيارة، أنها أتمت ازالة الطبقة المعيبة بالمقطع المعني وحسب أحد المهندسين المتابعين للأشغال بمديرية الجهوية وسط ل"لأديا" بالبويرة، سليم. ح فان المصالح المكلفة بعملية الصيانة للجزائرية للطرق السيارة مع شركة ألترا للأشغال العمومية المسخرة لهذا الغرض، انتهت من معالجة أولية لأرضية الطريق على كامل طول مقطع الجباحية بالطريق السيار، بدءا بواد الرخام الى غاية نهاية المنحدر بالبويرة، و الذي تعرض لتشوهات خلفتها الحمولة الزائدة والافراط في استعمال مركبات الوزن الثقيل للمكابح.

واتباعا لذلك تباشر المصالح المعنية عملية ازالة كل مخلفات الطبقة الأرضية المعالجة تحضيرا لوضع طبقة جديدة للاسفلت، يضيف المصدر.

ووأضافت مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة انها تستغل عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل الى خارج الطريق السيار لتنفيذ جملة من التدابير، إضافة الى معالجة أروقة سير الشاحنات، تهدف الى تحسين السلامة المرورية بالمقطع المذكور، لاسيما تدعيم الاشارات العمودية الموجودة و تجديد الاشارات الأرضية تزامنا و قدوم موسم الأمطار، مع عزم القائمين على المؤسسة و بعد لقاء التنسيقي مع شركاءهم في استغلال الطريق السيار، الى خفض سرعة مركبات الوزن الثقيل الى 60كلم/ساعة بعد السماح لهم بالعودة و السير مجددا بالطريق السيار.