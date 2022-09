Réintégration des élèves: Dépôt des demandes à partir du 2 octobre

Le ministère de l'Education nationale a affirmé dans une circulaire, que le dépôt des demandes relatives à la réintégration des élèves désirant redoubler l'année, se fera à partir du 2 octobre, ajoutant que les établissements éducatifs doivent informer, à compter de ce dimanche, les parents d'élèves du calendrier de cette importante mesure pédagogique.

Selon la même source, ces demandes sont déposées auprès du secrétariat du directeur de l'établissement éducatif, " entre le 2 et le 6 octobre et sont accompagnées des relevés de note des trois trimestres de l'année scolaire 2021/2022, en préparation de la tenue d'une séance exceptionnelle du conseil de classe, l'examen de ces demandes devant intervenir le 10 octobre".

La circulaire a également défini plusieurs considérations sur lesquelles le conseil fonde ses décisions, en accordant l'opportunité de redoubler l'année ou non à chaque élève, dont celle ayant trait à l'établissement éducatif, notamment la prise en compte de sa capacité d'accueil et la disponibilité des places pédagogiques et autres relatives à l'assiduité, la discipline, ainsi que la bonne conduite.

Selon la même circulaire, les décisions du conseil sont annoncées le jour suivant sa tenue, soit le 11 du même mois. Les parents d'élèves sont également tenus informés par écrit, "tandis que la date du 13 octobre a été fixée pour inscrire les élèves dont les demandes ont été acceptées".

Les demandes refusées, jointes des fiches de renseignements des élèves concernés, seront transférées aux Directions de l'Education au plus tard le 12 octobre, avant d'être enregistrées par le chef de service de l'Organisation scolaire ou le chef de service des Examens, puis examinées par une commission ad-hoc.

A noter que les établissements scolaires (collèges et lycées) ont commencé, dimanche, à informer les parents d'élèves des dispositifs relatifs à la réintégration des élèves au titre de l'année scolaire 2022/2023, conformément à la circulaire rendue publique le 4 septembre.

La réintégration des élèves est "une procédure pédagogique" menée par les établissements éducatifs au début de chaque année scolaire et est considérée comme une opportunité pour les scolarisés ayant échoué une seconde fois, et souhaitant poursuivre leurs études.