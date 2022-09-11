قرار هام لـ "سيال"

أعلنت شركة المياة والتطهير للجزائر "سيال" عن شروعها ابتداء من اليوم في نشر نتائج التحاليل بصفة دورية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف انتهاج استراتيجية الاتصال الجواري الشفاف مع زبائنها حول جودة المياه المنتجة والموزعة على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة .

وأوضحت "سيال" في بيان لها انه تهدف من خلال المبادرة لطمانة المستهلك على نوعية مياه الحنفية، الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع، التي تخضع لتحاليل يومية فيزيوكيميائية وبكتريولوجية جدّ صارمة.

كما يتم القيام بتحاليل أخرى لمراقبة الذوق، الرائحة واللون: ويتم هذا انطلاقا من محطات الإنتاج مرورا بالخزانات إلى غاية عداد الزبون وفقا للوائح الجزائرية لصلاحية المياه الشروب ،التي تستند لتوصيات منظمة الصحة العالمية(WHO).

وتتم هذه المراقبة اليومية من طرف المخبر المركزي لسيال المعتمد بشهادةISO 17025نسخة 2017، من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية .(ALGERAC) إلى جانب هذا، تمتلك سيال في كلّ محطة معالجة المياه الشروب، مخبر عملياتي مهمته ضمان جودة المياه المنتجة.

وتجري سيال حوالي 144000 تحليل فيزيو-كيميائي و26000 تحليل بكتيريولوجي و12000 عينة تحليلية كل سنة.